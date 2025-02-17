Важливість угоди з ОАЕ

Над цією угодою ми із партнерами працювали понад рік. Я щиро вдячна ОАЕ за такий насправді динамічний темп. Про це заявила Юлія Свириденко, інформує 24 Канал.

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Сьогодні, 17 лютого, підписали угоду спільно з міністром з питань міжнародної торгівлі Об'єднаних Арабських Еміратів Тані бін Ахмед Аль Зеюді у присутності президента України Володимир Зеленський та президента ОАЕ Мухаммада бін Заїда Аль Нагаяна.

Це унікальна угода. По-перше, вона, по суті, відкриває ворота до глобального ринку, враховуючи роль ОАЕ, як ключового економічного, торгівельного та фінансового хабу на Близькому Сході. Об'єднані Арабські Емірати є лідерами у сфері логістики та торгівлі, що відкриває перед Україною безпрецедентні можливості.

По-друге, це не традиційна угода про вільну торгівлю. Вона є всеосяжною та охоплює товари, послуги, інвестиції, цифрову торгівлю й багато іншого.

Короткостроковий аналіз показує, що ця угода допоможе зберегти позитивне торгівельне сальдо у торгівлі товарами. У середньо- та довгостроковій перспективі очікується зміна траєкторії зростання ВВП на 0,1%.

Найвищі темпи зростання очікуються у таких секторах:

транспорт,

металургія,

харчова промисловість, зокрема борошномельна галузь і виробництво олії.

Одним із прогнозованих результатів угоди є зростання експорту металів і рослинних олій.

Ця угода є взаємовигідною для обох наших країн. Україна та ОАЕ є конкурентоспроможними у різних секторах, тому ми можемо доповнювати торгівельні потоки одне одного та зміцнювати наші економіки.

Що саме передбачає угода?

Максимальну лібералізацію доступу на ринок для обох наших країн, охоплюючи майже всі сфери двосторонньої торгівлі. Українські товари отримають повний доступ до ринку ОАЕ для 96,6% товарних ліній. Для окремих товарів (м'ясо курятини, яйця, соняшникова олія, металопродукція) діятимуть імпортні тарифні квоти з можливістю безмитної торгівлі в їхніх межах.

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Одним із найважливіших результатів є створення Українсько-Еміратської інвестиційної ради, яка допоможе збільшити приплив інвестицій та усунути потенційні бар'єри, які виникають перед інвесторами.

Ми вдячні за можливості, які ця угода відкриває для українських малих і середніх підприємств. Я впевнена, що Комітет з питань МСП, який ми створимо в межах угоди, надаватиме комплексну підтримку бізнесу, зокрема у сфері навчання та консультування.

Українські компанії отримають спрощений доступ до ринків ОАЕ та інших країн регіону, передбачувані умови торгівлі та усунення бар'єрів для експорту та інвестування. ОАЕ скасували для України обмеження на частку іноземного капіталу у 49%. Тепер українські підприємці можуть реєструвати компанії з часткою іноземного капіталу до 70%, а в деяких секторах – поступово навіть до 100%. Це стосується, зокрема, комерційних послуг, будівництва, освіти, охорони здоров'я та бухгалтерського обліку.

При реєстрації у вільних економічних зонах ОАЕ частка іноземного капіталу може бути 100%.

Ще одним важливим напрямом є цифрова торгівля. Ми гарантуємо відсутність митних зборів на цифрові при електронній передачі даних. Працюватимемо над регуляторною прозорістю для бізнесу, який прагне долучитися до цифрової економіки.

Я впевнена, що ця угода надасть потужний імпульс для розвитку наших економік, посилення співпраці у ключових секторах і стане фундаментом для подальшої стабільної взаємодії між нашими країнами.

Хочу подякувати всім, хто підтримував нас у процесі підготовки цієї угоди. У нас великі плани, і ми впевнені, що разом досягнемо нового рівня у співпраці з Об'єднаними Арабськими Еміратами.