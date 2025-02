Трамп став гравцем у команді Путіна

У своїй попередній колонці-рекомендації "Як "дорослі" у Білому домі можуть виграти у Четвертій світовій війні" я попереджав білодомівських дорослих, що у боротьбі за те, що дуже умовно можна назвати "душою" Дональда Трампа їх може випередити професійний вербувальник та маніпулятор. Про це заявив Андрій Піонтковський, інформує 24 Канал.

Я спізнився. Владімір Путін розпочав свою ССО ("спеціальну смоктальну операцію") 23 січня, коли несподівано накричав на Зарубіна, який випадково опинився в кущах з мікрофоном і камерами: "Трамп виграв вибори 2020 року! Якби у нього не вкрали перемогу, не було б жодної війни в Україні".

Три тижні Трамп із дитячою гордістю публікував подібні вкиди Путіна у своїх соцмережах і, нарешті, 13 лютого подзвонив своєму партнерові Владіміру.

Попередні підсумки ССО станом на сьогодні наступні.

Перш за все, Трамп позиціював себе в переговорах з Росією не як лідер вільного світу, головний союзник героїчної України, яка бореться з російським агресором, а як неупереджений рівновіддалений від двох воюючих сторін посередник.

За три тижні інтенсивної путінської ССО Трамп слухняно публічно висловив усі основні кремлівські наративи:

причина війни – загрозливе для Росії розширення НАТО;

легітимність Зеленського сумнівна, в Україні необхідні нові вибори;

Україна розікрала 500 мільярдів доларів військової допомоги США.

Тепер Трамп не може бути неупередженим посередником. Він уже активний гравець у путінській команді. Ця еволюція Трампа та його нової команди дуже органічна.

Приголомшливі заяви команди Трампа

Згадується знаменита телефонограма Ріббентропа фюреру з Москви 23 серпня 1939: "У нас тут панує чудова атмосфера, я почуваюся як у компанії старих партійних товаришів".

Приблизно такий самий текст цілком міг набрати Трампу з Кремля нью-йоркський забудовник Стів Віткофф увечері 13 лютого 2024 року. Нью-йоркські забудовники та пітерські гопники з легкістю порозумілися. Суворий життєвий шлях. Подібна ментальність та алгоритми дій.

Чим би не обернулися драматичні події 2025 року, кінематографісти не пройдуть повз запаморочливі сюжети розв'язки Четвертої світової війни. Я порадив би їм додати як дуже характерний знак епохи сцену з офісу Володимира Зеленського 13 лютого.

Вперше українського президента відвідав член нового американського кабінету міністр фінансів Скотт Бессант. Посланець Трампа в Україну, що спливає кров'ю, виявився класичним рекетиром на районі. Оголосив Зеленському, що той заборгував йому фантастичну суму (вже озвучену Трампом) у 500 мільярдів доларів і зажадав негайно повернути її, підписавши без обговорення привезений ним папірець про передачу в американське володіння 50% українських рідкісноземельних мінералів.

"Забудовника" виставили за двері, але наступного дня в Мюнхені те саме спробував змусити зробити Зеленського цілий віцепрезидент США Джей Ді Венс. Ви хочете ще щось дізнатися про сяючий Храм на пагорбі та Лідера Вільного світу?

Ну тоді ознайомтеся з останніми заявами нового міністра оборони США Піта Гегсета у Брюсселі та Мюнхені. Спочатку він повторив тези, які вже стали рутинними для трампівської адміністрації: Україна ніколи не стане членом НАТО, ніколи не поверне своїх втрачених територій, США ніколи не пошлють своїх миротворців в Україну для гарантії її безпеки, безпеку України має забезпечувати Європа.

Але далі був квантовий стрибок. Придуркуватий борець із трансгендерами в армії завалив 80-річні підвалини Атлантичної Безпеки. Його заява була такою шокуючою, що ви не повірили б моєму перекладу. Тому надаю англійський оригінал:

We're also here today to directly and unambiguously express that stark strategic realities prevent the United States of America from being primarily focused on the security of Europe. The United States faces consequential threats to our homeland. We must – and we are – focusing on security of our own borders. We also face a peer competitor in the Communist Chinese with the capability and intent to threaten our homeland and core national interests in the Indo-Pacific. It will require our European allies to step into the arena and take ownership of conventional security on the continent.

А ось і переклад: "Ми також сьогодні тут, щоб прямо й недвозначно висловити, що суворі стратегічні реалії заважають США зосереджуватися насамперед на безпеці Європи. США стикаються з непрямими загрозами нашій батьківщині. Ми повинні – і ми зосереджуємось – на безпеці наших власних кордонів.

Ми також стикаємося з конкурентом у вигляді комуністичного Китаю, який здатний і має намір загрожувати нашій батьківщині та основним національним інтересам в Індо-Тихоокеанському регіоні. Це вимагатиме від наших європейських союзників вийти на арену та взяти на себе відповідальність за звичайну безпеку на континенті".

Ну що ж, міністр оборони США зачитав продуману командну заяву про де-факто вихід США з НАТО або розпуск НАТО – як вам більше подобається.

Гарантія безпеки Європи

Пам'ятаєте як боягузливий Джо Байден кілька місяців напередодні путінської масштабної агресії чи не щодня, надувши щічки, повторював "Ми захищатимемо кожен дюйм території, на яку поширюється 5 статут НАТО". По суті, це була пропозиція Путіна безкарно напасти на Україну.

Ну а тепер дурний дід Трамп запевняє Путіну, що він нічиїх інших захищати не буде, ні балтійських, ні польських, ні фінських. "Мирний план Трампа щодо України" у світлі подібних заяв плавно переходить у спокусливу для Путіна можливість реалізувати свій ультиматум від листопада 2021 року і просунутися на Захід як мінімум до заявленої тоді лінії Батия – Джугашвілі.

Реалізується справжній кошмар. У Білому домі з'явився президент, який відмовився від зобов'язань США щодо Статуту НАТО. 75 років європейці мріяли про створення європейської армії, кілька разів робили якісь кроки в цьому напрямі, але після "кінця історії" на початку 90-х років остаточно розслабилися.

І сьогодні, коли в ситуації де-факто формування пакту Трампа-Путіна над усією Європою нависла зловісна небезпека, у Європи немає своєї європейської армії.

Неправда! Є така європейська армія! Вона називається Збройні Сили України. Вона вже три роки героїчно бореться із рашистською ордою, перегороджуючи їй своїми тілами шлях до Європи. Попри кратну перевагу "другої армії світу" в озброєннях, наша європейська армія б'ється з нею приблизно на рівних.

Так, у Європі немає кількості солдатів, здатних зробити різницю в живій силі на полі бою, але є багато чудової техніки здатної кардинально змінити хід війни.

У нових обставинах зради адміністрацією США (назвемо речі своїми іменами) не лише України, а й усієї Європи, ЗСУ стають єдиною гарантією безпеки Європи.

Перемога чи поразка України – це питання життя чи смерті для європейських держав та народів. Іншої європейської армії у вас уже не буде. Дайте ЗСУ все і негайно! 200 – 300 сучасних французьких, британських, шведських, польських літаків, що пілотуються найкращими військовими асами цих країн. За кілька днів вони знищать залишки російської авіації, встановлять над усією Україною безпольотну зону і рознесуть до чортової матері Керченський міст.

У кожної великої справи має бути великий лідер. Мені здається, що до виконання цієї ролі відчуває своє покликання та готовність президент Франції Еммануель Макрон. 17 лютого він збирає у Парижі надзвичайний саміт ЄС, перед яким поставить усі вищезазначені питання.