Викривлення реальності

І є наша реакція на неї як бачу по комунікації. Апеляція до міжнародного права і принципів. Про це заявив Микола Бєлєсков, інформує 24 Канал.

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Як на мене, наша реакція мала бути б дещо нюансованою на цю заяву.

Проблема заяви Піта Гегсета в тому, що вона показує динаміку війни викривлено. Що начебто наше бажання повернути все втрачене є причиною продовження війни. І якщо Україна від цього відмовитися, то і війна, мовляв, закінчиться.

Направду після кульмінації Таврійського наступу в вересні 2023 року Україна знову повернулася до більш обмежених цілей у війні. А саме не дати Росії перемогти (deny victory), тобто шляхом активної оборони вберегти те, що контролюємо зараз, змусити противника відмовитися від агресивних намірів і при цьому не поступатися суверенітетом.

Водночас Росія хоче шляхом комплексної стратегії виснаження досягнути позиції, де буде диктувати умови врегулювання. Як наслідок, причина продовження війни – це переконання Кремля, що вони можуть посилити свою переговорну позицію. Саме тому вони не бачать сенсу говорити. А аж ніяк не наше бажання швидко повернути втрачені території.

Без того, щоб оце все пояснити й показати, наскільки викривленим є фреймінг міністра оборони США, команда Трампа матиме зручну можливість нас представляти спойлером миру.