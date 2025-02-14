Искажение реальности

И есть наша реакция на нее, как вижу по коммуникации. Апелляция к международному праву и принципам. Об этом заявил Николай Белесков, информирует 24 Канал.

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Как по мне, наша реакция должна была бы быть несколько нюансированной на это заявление.

Проблема заявления Пита Хехсета в том, что оно показывает динамику войны искаженно. Что якобы наше желание вернуть все утраченное является причиной продолжения войны. И если Украина от этого откажется, то и война, мол, закончится.

Действительно после кульминации Таврического наступления в сентябре 2023 года Украина снова вернулась к более ограниченным целям в войне. А именно не дать России победить (deny victory), то есть путем активной обороны уберечь то, что контролируем сейчас, заставить противника отказаться от агрессивных намерений и при этом не уступать суверенитетом.

В то же время Россия хочет путем комплексной стратегии истощения достичь позиции, где будет диктовать условия урегулирования. Как следствие, причина продолжения войны – это убеждение Кремля, что они могут усилить свою переговорную позицию. Именно поэтому они не видят смысла говорить. А отнюдь не наше желание быстро вернуть утраченные территории.

Без того, чтобы это все объяснить и показать, насколько искривленным является фрейминг министра обороны США, команда Трампа будет иметь удобную возможность нас представлять спойлером мира.