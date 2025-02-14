1. Три года назад Владимир Путин и наши международные партнеры оценивали способность государственных институтов держать удар и давали нам от силы несколько дней. Об этом заявила Александра Матвийчук, информирует 24 Канал.

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Но когда обычные люди стали за этими государственными институтами, то расстановка сил резко изменилась. Нам третий год удается противостоять всей мощи российской военной машины, и уже только поэтому мы вошли в мировую историю.

2. Нам сложно оценить, потому что мы внутри процессов, но украинцы демонстрируют большую устойчивость и выносливость, чем они сами себе думают. Мы несовершенны, но сложно сказать, кто бы справился лучше.

Когда во время постоянных обстрелов и отключений электроэнергии в Украине работают банки, университеты, театры и кафе, то в некоторых развитых демократиях все останавливается, когда просто падает снег.

3. Мы завоевали себе субъектность и вписали Украину в ментальную карту мира очень дорогой ценой. Мы много раз в нашей истории доказывали, что украинцам важна свобода и собственное достоинство. В нашем прошлом за нами стоит армия наших предков. Наше будущее не просто неизвестно, оно также никем заранее не написано. Поэтому кто бы себе что не думал, надо упорно продолжать за него бороться.

Потому что надежда – это не уверенность, что все будет хорошо, а глубокое убеждение, что все наши усилия имеют смысл.