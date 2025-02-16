Перегрупування окупантів

Для того, щоб перейти до цього питання, ворог повинен спочатку вирішити дві попередні проблеми – дійти до Сіверського Дінця в районі Лиману та "взяти" Костянтинівку. Про це заявив Костянтин Машовець, інформує 24 Канал.

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Тільки після цього можна серйозно обговорювати перспективи й можливості противника щодо штурму і захоплення вищевказаної агломерації. Наразі російські війська, скажімо так, досить далекі навіть від досягнення цих передумов. Разом з тим, сенс останнього перегрупування військ противника на згаданих напрямках та низка його дій там же свідчать про те, що ворог все ж-таки "думає" над цим питанням. Розглянемо по черзі.

Усі російські війська, що діють на південь від Сіверського Дінця на Краматорському напрямку фактично будуть об'єднані під єдиним командуванням угрупування військ "Південь". Ба більше, як на мене, перегрупування військ 8-ї ЗВА безпосередньо в зону 51-ї армії дозволяє говорити про формування ще одного оперативно-тактичного напрямку – Костянтинівського, в зоні відповідальності УВ "Південь".

Присутність на Новопавлівському напрямку в "автономному режимі" цілої загальновійськової армії зі складу угруповання військ противника "Південь" (мається на увазі 8-ма ЗВА) рано чи пізно повинна була закінчиться. УВ "Південь", так чи інакше, буде зведена разом у своєму штатному складі – 3, 8 і 51 ЗВА.

До недавнього часу перша та друга все ще перебували у складі УВ "Південь", хоча друга діяла окремо, між УВ "Центр" і "Схід" на Курахівському напрямку. Своєю чергою, 51 ЗВА значилася у складі УВ "Центр", але діяла головними силами на Торецькому напрямку, що примикає до зони відповідальності УВ "Південь". Наскільки я розумію, російське командування вирішило зараз остаточно їх звести разом, мабуть, переводячи Торецький напрямок у зону відповідальності УВ "Південь".

Війська цього угруповання отримають 3 оперативно-тактичні напрямки в зоні своєї відповідальності – Сіверський і Краматорський, Торецький і тепер, в смузі 51-ї ЗВА з півдня, з Новопавлівського напрямку, перегрупована 8-ма ЗВА, що складається з двох мотострілецьких дивізій – 20-ї і 150-ї.

Фактично, 8-ма ЗВА зайняла смугу між Торецьким та Покровським напрямками, де раніше діяли війська 51-ї та 41-ї ОА зі складу УВ "Ценр" та сформувала лівий (південний) фланг усього оперативного угруповання військ противника, що діяло та продовжує діяти на Краматорському напрямку.

Сенс цих перегрупувань російських військ стає зрозумілим, якщо згадати події, що відбулися останнім часом.

На Краматорському напрямку ворог мав успіх у Часовому Яру, наступаючи одночасно у його північній та центральній частинах, а також на південь від міста.

На Торецькому напрямку війська противника практично взяли під свій контроль більшу частину міста.

Найголовніше – росіяни прорвалися з Воздвиженки на північ, до розв'язки на дорозі Покровськ – Бахмут, перерізавши її таким чином і зайняли хутір Баранівка.

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Складаються досить зручні стартові умови для прориву противника на Костянтинівку, як з півдня (з боку Торецька), так і з північного сходу (з боку Часового Яру). Ба більше, 8-ма ЗВА, розгорнута між Торецьком і Покровським напрямком, в разі її просування на північ може взагалі обійти Костянтинівку із заходу. Тобто ворог отримав дуже хороші початкові позиції для досягнення однієї з попередніх умов щодо подальшого захоплення Краматорсько-Слов'янської агломерації – можливості почати штурм і захоплення Костянтинівки.

Не варто розглядати перегрупування 8-ї ЗВА противника з колишнього Курахівського напрямку, як випадковий збіг обстави (якого просто не буває на війні). Ця армія противника з'явилася тут не тільки тому, що їй стало "тісно" на Новопавлівському напрямку (хоча це теж).

Яка мета противника

Тепер розгляньмо "новачків" більш уважно і детально, а також заглибимося в те, де вони були розгорнуті і з якими можливими цілями.

8-ма ЗВА прибула на новий напрямок у складі своїх двох штатних мотострілецьких дивізій - 20-ї та 150-ї. Обидві дивізії безпосередньо на цьому напрямку зараз діють в скороченому складі – одна складається з трьох мотострілецьких полків, інша – з двох мотострілецьких полків і одного танкового полку. Зокрема, 20-та МСД – 242-й, 255-й і 33-й мотострілецькі полки, а 150-та МСД – 102-й і 103-й мотострілецькі полки, а також 163-й танковий полк.

Так, ви не помиляєтеся, 150-та мотострілецька дивізія – це та сама "Ідрицька", "прапор над Рейхстагом", "посилена і експериментальна". Але приїхала вона з Новопавлівського напрямку саме в такому складі через те, що кожна з дивізій свого часу перекинула по танковому полку в смугу 3-ї ЗВА, якій власних танків просто не вистачало.

Куди вони були спрямовані?

Скажімо так, за певною інформацією, 20-та МСД розгорнулася у напрямку Воздвиженка – Нова Полтавка та Баранівка – Тарасівка. Очевидно, що разом з нею діятимуть підрозділи 5-ї ОМСБр з 51-ї ЗВА та пара "мотострілецьких полків територіальних військ" зі складу цієї ж армії.

Своєю чергою, 150-та МСД начебто прибула на Торецький напрямок і збирається прориватися з міста на Клебан-Бик та Плещіївку. Дивізію, очевидно, підтримуватимуть підрозділи 9-ї та 132-ї ОМСБр 51-ї ЗВА.

Стає зрозумілим "загальний задум" щодо найближчого завдання 8-ї ЗВА – охоплення з флангів тактичної групи ЗСУ, яка обороняється на південь від Костянтинівки, між Олександрополем та Тарасівкою. Противник явно має намір домогтися її оточення і розгрому, а в разі неспроможності цього досягнути – витіснити її з району на південь від Костянтинівки у північно-західному напрямку під загрозою оточення.

Я думаю, що кінцева мета цих дій – це двосторонній прорив в район Степанівка – Бересток – Плещіївка – Яблунівка. Після цього послідує одночасний штурм Костянтинівки, як з цього району, так і з напрямку Часового Яру.

У контексті всього вищесказаного важливо також розуміти, що буде з сусідньою 51-ю ЗВА противника, оскільки, штурмувати Костянтинівку, якщо що, вона буде разом з 8-ю ЗВА.

Зараз 51-ша ЗВА діє на Торецькому напрямку всього трьома своїми мотострілецькими бригадами – 5-ю, 9-ю та 132-ю ОМСБр. Ще дві – 110-та та 114-та ОМСБр займаються витісненням ЗСУ із "залишків" Курахівського плацдарму "глибоко на південь", а 1-ша "слов'янська" ОМСБр, вочевидь, виведена у резерв.

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Однак після ліквідації згаданих "залишків" 110-та та 114-та ОМСБр, швидше за все, приєднаються до основних сил 51-ї ЗВА на Торецькому напрямку.

Наскільки я розумію, обидві мотострілецькі дивізії 8-ї ЗВА до переведення в зону відповідальності УВ "Південь", десь протягом 2-х місяців, інтенсивно поповнювалися особовим складом та технікою. Хоча обидві вони, очевидно, діятимуть кожна без одного танкового полку, чисельність кожної з них цілком може коливатися в межах 7 – 8 тисяч.

Крім того, цілком можливо, що 68-й танковий полк 150-ї МСД може бути повернутий до складу дивізії з 3-ї ЗВА і діятиме в напрямку Плещіївки разом зі 102-м МСП або 103-м МСП.

Росіяни готуються до наступу на Костянтинівку

Скоріш за все, російське командування хоче найближчим часом організувати та провести якісь інтенсивні наступальні дії щодо Костянтинівки, маючи на увазі деякі свої подальші дії в бік Краматорська та Слов'янська. Але очевидно також, що прорив і "взяття" Костянтинівки зажадає зусиль не тільки 8-ї ЗВА, але і 51-ї і 3-ї ЗВА, а також більшої частини повітряно-десантного угруповання, що діє в смузі 3-ї ЗВА. Іншими словами, для того, щоб приступити безпосередньо до взяття Костянтинівки, росіянам потрібно буде зробити дві речі:

захопити Часів Яр і вийти на північно-східну околицю Костянтинівки;

зайняти досить велику територію на захід від Торецька і на південь від Костянтинівки. Як на мене, 8-ма ЗВА противника приїхала саме для участі в цьому перфомансі.

Однак нагадаю, що в тому, що стосується Краматорська і Слов'янська, то захоплення власне Костянтинівки – це лише одна з двох обов'язкових передумов. Друга – безпосередньо пов'язана з Лиманським і Сіверським напрямками.