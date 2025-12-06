Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 67 ОМБр.

Що відомо про звільнення села Тихе на Дніпропетровщині 6 грудня?

У бригаді заявили, що 21 листопада росіяни на своїх ресурсах оприлюднили відео, де їхні солдати вимахують триколором на Олександрівському напрямку.

Загарбники говорили, що їхнє угруповання "Восток" окупувало населені пункти Тихе та Відрадне. Та їхня радість тривала недовго.

В ході злагоджених і чітких дій, грамотного планування і відважної реалізації бійці 67 окремої механізованої бригади вибили ворога з Тихого та зачистили село від окупантів. Офіційно заявляємо: станом на 6.12.2025 населений пункт Тихе знаходиться під контролем воїнів 67 окремої механізованої бригади Збройних Сил України,

– повідомили в ЗСУ.

Зверніть увагу! В Дніпропетровській області є декілька населених пунктів з назвою Тихе. Мова про Покровську громаду, Синельниківський район.



Судячи з усього, мова про такі села / Скриншот 24 Каналу

Бійці виклали відеоролик, де можна бачити звільнення села. Дрон фільмує, як росіяни перебігають і ховаються в одній із будівель. Потім один з окупантів виглядає, щоб причинити двері. Надалі будинок уражають ЗСУ.

Також є кадри, як українські військові перевіряють, чи не сховалися росіяни в руїнах. А потім розгортають синьо-жовтий прапор.

Деокупація села Тихе на Дніпропетровщині: дивіться відео (увага, можуть бути чутливі кадри!)

Показуємо район сіл Тихе і Відрадне на Дніпропетровщині

Яка ситуація на фронті?

На вечір 6 грудня у Генштабі кажуть про 39 спроб штурмів на Покровському напрямку від початку доби. Деякі бої точаться дотепер. На Костянтинівському напрямку була ворожа 21 атака, на Олександрівському – 16, Гуляйпільському – 14, Слов'янському – 12.