Что не так с разделением на "18-летних детей" и "взрослых"

Решение об образовании корпусов (не буду углубляться в историю) хоть и запоздалое, но абсолютно правильное. Об этом заявил Святослав Паламар "Калина", информирует 24 Канал.

К теме Судьба нашего государства решается не в далеких высоких кабинетах

Однако сейчас у всех, кто на фронте, возникает один вопрос: каким личным составом наше государство относительно быстро планирует наполнить и поддерживать боеспособность 5 – 7 бригад полного штата одного корпуса? Различных вариантов мнений у всех наверняка будет много.

Однако честный для всех украинцев ответ есть только один – заполнить штаты корпусов украинскими гражданами мужского (в большинстве) и женского (в меньшинстве) пола.

Так, заполнить, формировать и пополнять состав вновь созданных корпусов украинского войска по своей конституционной обязанности должны именно граждане Украины.

Согласно Конституции, все украинские граждане имеют много прав. Среди них – признание полной дееспособности лица через получение права с 18 лет избирать и быть избранным. При любых жизненных обстоятельствах и даже во время угроз для собственного государства полноправными гражданами украинцы становятся именно с 18 лет. Именно так.

С этого времени наша Конституция, а не любой другой закон, прямо и недвусмысленно определяет в статье 24, что граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом. Не может быть привилегий или ограничений по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного положения, места жительства, по языковым или другим признакам.

Конституция, а не Святослав Паламар или даже вся Верховная Рада, определяет всех украинцев равными перед законами как в правах, так и обязанностях. Без разделения для защиты Родины на не вполне дееспособных "детей" с 18 и до 25 лет или полностью дееспособных для войны "взрослых" с 25 и до 60 лет.

Одних "взрослых" – по "бусификации", а других "детей" – за "плюшки" материального вознаграждения в случае добровольного (!) призыва.

Идет ли речь при таких условиях о справедливости? Немой вопрос, на который никто не дает ответа.

Этими словами, которые записаны в нашей Конституции, я лишь констатирую особенно очевидную во время войны справедливую государственную истину. Каждый полностью дееспособный для выборов гражданин Украины начиная с 18 лет имеет перед обществом и государством две главные обязанности, которые закреплены в Конституции Украины:

Статья 65. Защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины, почитание ее государственных символов является обязанностью граждан Украины. То есть граждане отбывают военную службу в соответствии с законом.

Статья 68. Каждый обязан неуклонно соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, не посягать на права и свободы, честь и достоинство других людей.

А еще, в случае нападения на наше государство, украинский воин имеет право и обязанность без суда и следствия уничтожить врага, если тот не сдается. Но даже такого жесткого права и обязанности государство просто обязано научить.

Теперь вернемся к содержанию статьи 65 Конституции Украины, которую придумал не я – "граждане отбывают военную службу в соответствии с законом". Где же тот закон, который делает обязанность защищать Отечество обязательным и для "мужчин-детей" и для (как оказывается – полностью дееспособных с 18 лет) взрослых украинцев?

Неужели перед Конституцией Украины все вроде бы равны, а кто-то "равнее"? Напоминаю, что 18 мая 2023 года Украина руками Верховной Рады официально попрощалась со срочной военной службой.

Актуально Три года полномасштабной войны: буду говорить неприятные вещи

Украине нужна всеобщая воинская обязанность

Давайте глубже. Была ли прежняя срочная служба эффективной? Однозначно – Нет!

Я и мои собратья убеждены, что мирное будущее украинского войска – именно за профессиональной контрактной армией. Армией, которая будет иметь постоянный запас подготовленных для защиты Отечества бойцов из числа всех дееспособных граждан Украины, прошедших обязательную для всех военную службу.

Я глубоко убежден (и эта война наглядно доказала этот факт), что всеобщая воинская обязанность должна стать залогом сохранения демографического потенциала государства, выполняя функцию непрерывной подготовки бойцов, их качественной подготовки и обязательной реальной военной службы не в условиях действующего фронта.

Это будет законно, разумно и справедливо в случае нападения врага, а тем более сейчас, в условиях войны.

При таком государственном подходе мы уже сейчас имели бы тысячи молодых ребят, которые параллельно с военным обучением охраняли бы важные объекты (мосты, электростанции, военные городки, полигоны и т.д.), обеспечивали бы деятельность комендатур, были бы в составе мобильных огневых групп ПВО, конвоирование, охрану общественного порядка, осуществляли логистику перевозок, заблаговременное строительство линий фортификаций, не принимая непосредственного участия в боевых действиях на линии фронта. А десятки тысяч контрактников или мобилизованных были бы задействованы непосредственно на фронте.

Несправедливость контракта Минобороны для молодежи

Возьмем, для примера, действующий сейчас азовский курс БОВП. У нас каждый солдат получает реальные навыки и учетную специальность согласно его возможностями и умениями. Наш "Азов" заинтересован в боеспособности и реальной подготовке бойца и, как никто другой, заботится в этой войне за каждого с момента призыва. Ежедневно и во всем.

Читайте также Чтобы был дом после войны: какой пример нам надо взять от прадедов

Многие вам скажут, что азовский курс БОВП готовит бойца лучше, чем учебный центр, который, в отличие от курса в подразделении, не имеет молниеносного фидбека о результате подготовки. Но сейчас не об этом.

В подразделениях "Азова" сейчас служит около 25% юношей в возрасте до 24 лет включительно. На сегодня есть кандидаты, которые добровольно находятся на разных этапах оформления.

Здесь я хочу задать вопрос – почему, несмотря на несправедливость в возрастных категориях, вы еще и породили несправедливость, по которой юноша в возрасте 20+ лет оформится в отдельное самостоятельно выбранное подразделение ВСУ и получит миллион гривен поощрения, а юноша, желающий проходить службу в подразделении специального назначения "Азов" НГУ, не получит ничего? В чем такая государственная неравноправная справедливость вопреки Конституции?

Но сейчас я пишу не только об "Азове".

Задумывались ли наши законодатели почему наш враг не отменил срочную военную службу? А почему в Израиле с 18 лет служат все женщины и мужчины?

Что бы там сейчас вопреки нормам Конституции не придумывали наши украинские законодатели, жестокие реалии войны говорят сами за себя. Даже несмотря на развитие технологий, широкого использования искусственного интеллекта и роботизированных систем, на фронте без людей победа никогда не наступит!

Мы можем рассчитывать только на себя

Вывод и предложения таковы:

Равенство всех перед Конституцией.

Безотлагательное принятие закона о всеобщей воинской обязанности.

Утверждение законом замкнутого цикл, где за каждым корпусом будет закреплен призыв, подготовка, обучение и выполнения обязанностей службы не на линии фронта из числа призванных на военную службу с 18 лет сроком на 2 года в условиях военного положения и войны.

Каждое подразделение бригад и корпусов должно самостоятельно готовить призванных бойцов, быть заинтересованным в их качественной подготовке, сохранении здоровья и жизни, а также повышении дальнейшей боеспособности.

Мы точно не являемся законодателями и не знаем юридических техник написания законопроектов.

Но без нашего мнения, практических советов и справедливости любые популистские законы, противоречащие Конституции, есть и будут мертворожденными. В период угрозы существования Украины мы обязаны принимать непопулярные решения, а все усилия должны быть направлены на усиление обороны как сейчас, так и в дальнейшем.

Заметьте Как обычные люди оказались сильнее всей военной машины России

И еще скажу для всех – мировые реалии последнего месяца напоминают, что мы можем рассчитывать только на себя.

Как Израиль, что с момента провозглашения государства в 1946 году находится в состоянии перманентной войны, имея население всего 9 миллионов 757 тысяч человек. Население, равное перед законом, без разделения на "равных" и "более равных".

И да, я, Святослав Паламар, имею моральное право писать о всеобщей воинской обязанности, потому что отношусь к тем романтикам, которые когда-то сознательно взяли академический отпуск и пошли служить срочную военную службу еще со студенческой скамьи.

Я глубоко убежден, что тогда, а тем более теперь все дееспособные граждане должны принимать присягу на верность и защищать Украину.

Украину, которая справедливо будет заботиться о каждом своем защитнике от призыва и до обелиска, даже в случае смерти за Родину.