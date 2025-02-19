Мы не должны играть с диктатором в выборы

Россияне всегда используют выборы как оружие и это более дешевый и легкий метод манипуляций, хотя и не всегда эффективный для них. Об этом заявила Ольга Айвазовская, информирует 24 Канал.

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Россияне проигрывали в Украине выборы неоднократно с их репрезентантами, но ожидают получить невероятный подарок, чтобы загнать нас в процесс, который превратят в хаос и нас же обвинят во всех грехах против демократии.

Мир постправды он такой, что диктатор хочет учить Украину демократии. Но хорошая новость для нас в том, что если мы мобилизуемся, то выиграем эту битву, как и раньше неоднократно.

Ответ №1: не играть с диктатором в выборы. Мы не должны ему ничего доказывать, потому что если принимать во внимание факты, то на последних выборах президента России не было ни оппонентов, ни медиа, ни наблюдателей. И это не whataboutism, а констатация факта. Для россиян единственным правильным президентом, или парламентским большинством будет их представитель. Все остальные – не устроят.

Ответ №2, а он уже касается новой администрации США и Дональда Трампа, которого может тригерить его воспоминания об импичменте и роль текущего президента Украины. Но Америка – велика, когда она лидер западного мира, а не исполнительница российских прихотей. И здесь нужно делать выбор.

Американская сторона не может в рандомном порядке ставить процессы: прекращение огня – выборы – мир. Во-первых, если только миссии ОБСЕ – БДИПЧ нужно не менее 9 месяцев на развертывание в Украине, то сколько Украине нужно времени для подготовки законодательства, процесса, восстановления и восстановления электоральной инфраструктуры?

По моему скромному мнению, не менее 12 месяцев, а также очень конкретные гарантии безопасности и инструменты наказания страны-агрессора. Потому что это не о высоких переговорных сторонах, а о "держать волка в клетке".

Что должно предшествовать выборам

Режим прекращения огня может быть нарушен 100500 раз и это ничего не будет означать для россиян, которым нечего терять. Украине же запустить избирательную кампанию и не завершить ее легитимным способом из-за срывов в сфере безопасности, или провокаций – потерять все. Когда одна сторона рискует всем, а другая – ничем, то это не о гарантиях высоких переговорных сторон. У нас есть понимание, какова дорожная карта организации первых послевоенных выборов.

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А вот последовательность действий должна быть следующей: режим прекращения огня – подготовка к выборам около 12 месяцев – мир и проведение выборов одновременно. То есть подготовка должна идти полным ходом, но сами выборы – во время мира.

Это логика нашей Конституции и правового режима военного положения, ведь без мира его прекращение будет самоубийственным, а наличие мира и является предпосылкой для полноценного транзита власти с восстановлением всех прав и свобод.

А вот для подготовки нужно:

восстановление офиса Венецианской комиссии в Украине, который не функционирует с 2022 года;

проведение полномасштабного аудита состояния готовности избирательной инфраструктуры и ее восстановление при наличии базовых ресурсов;

разработка инклюзивным способом специального законодательства о первых послевоенных выборах;

отдельные разъяснения Конституционного Суда по базовым вопросам;

перезагрузка ОБСЕ и бюджета БДИПЧ и наблюдательной деятельности.

И это только для начала...