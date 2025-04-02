В Харькове ночью 2 апреля прогремели не менее 15 взрывов. Враг попал на два гражданских предприятия в Холодногорском районе, передает 24 Канал.

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Последствия атаки на Харьков

По информации ГСЧС, в производственных зданиях возникли 3 пожара площадью 1000, 800 и 70 квадратных метров.

По предварительным данным в результате обстрела пострадали 8 человек, из них 3 детей. Все получили острую реакцию на стресс.

Обратите внимание! Глава ОВА Олег Синегубов уточнил, что пострадали две 48-летние, 40-летняя и 51-летняя женщины, 53-летний мужчина, 16-летняя девушка, 7-летний мальчик и 9-месячный младенец.

Кроме того, повреждены рядом расположенные частные жилые дома.

В настоящее время идет ликвидация последствий вражеской атаки, к которой от ГСЧС привлечены 89 спасателей и 29 единиц техники ГСЧС. От коммунальных служб города – 19 единиц техники и 49 работников.

Оккупанты ударили дронами по Харькову / Фото ГСЧС

Последствия обстрела Харькова 2 апреля: смотрите видео