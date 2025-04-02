Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

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В ISW проанализировали ситуацию на фронте

Российские войска недавно продвинулись вдоль границы Сумской и Курской областей на фоне попыток России вытеснить украинские войска из Курской области. Геолокационные кадры, опубликованные 1 апреля, показывают, что оккупанты недавно продвинулись на восток от Олешни (к юго-западу от Суджи).



на фоне попыток России вытеснить украинские войска из Курской области. Геолокационные кадры, опубликованные 1 апреля, показывают, что оккупанты недавно продвинулись на восток от Олешни (к юго-западу от Суджи). По данным ISW, россияне также продвинулись на северо-запад Белгородской области. Геолокационные кадры, опубликованные 31 марта, показывают, что российские войска недавно продвинулись в центральную Демидовку (к северо-западу от Белгорода).



Геолокационные кадры, опубликованные 31 марта, показывают, что российские войска недавно продвинулись в центральную Демидовку (к северо-западу от Белгорода). Вражеские войска 1 апреля продолжали наступательные операции к северу от Харькова в направлении Липцов и на северо-восток от Харькова возле Волчанска, но не продвинулись.



в направлении Липцов и на северо-восток от Харькова возле Волчанска, но не продвинулись. 1 апреля россияне также продолжили наступление на Купянском направлении , но не продвинулись. Российские войска вели наступательные действия на северо-восток от Купянска в районе Фиголовки и Каменки; на восток от Купянска у Степной Новоселовки и Петропавловки; и на юго-восток от Купянска у Песчаного.



, но не продвинулись. Российские войска вели наступательные действия на северо-восток от Купянска в районе Фиголовки и Каменки; на восток от Купянска у Степной Новоселовки и Петропавловки; и на юго-восток от Купянска у Песчаного. 31 марта и 1 апреля российские войска продолжали наступательные операции на северо-восток от Боровой в районе Загрызово и Новой Кругляковки и на восток от Боровой в районе Надии, но не продвинулись.

Ситуация на фронте по состоянию на 2 апреля / Карты ISW

Российские войска 1 апреля продолжали наступательные действия на Северском направлении, но не достигли подтвержденных успехов.



но не достигли подтвержденных успехов. Также россияне осуществили наземные атаки к северу от Северска вблизи Серебрянки; северо-востоку от Северска возле Белогоровки; востоку от Северска вблизи Верхнекаменского; и юго-востоку от Северска возле Ивано-Дарьевки 31 марта и 1 апреля.



Российские войска 1 апреля продолжали наступательные действия в направлении Часового Яра , но не продвинулись.



, но не продвинулись. 1 апреля оккупанты продолжили наступательные действия на Торецком направлении , но подтвержденных наступлений не совершили.



, но подтвержденных наступлений не совершили. Российские войска недавно продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 1 апреля, показывают, что российские войска недавно продвинулись на восточную окраину Богдановки (к юго-западу от Покровска). Также снимки показывают, что украинские силы отбили российский штурм к западу от Преображенки (к юго-западу от Покровска).

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