Еще в марте 2024 года США узнали о том, что Украина готовит наземную операцию на юго-западе России. Тогда в ЦРУ предупредили главу ГУР Кирилла Буданова, что Силы обороны в случае пересечения российской границы не имеют права использовать американские оружие и разведданные, передает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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Пошли против воли США

Как отмечает издание, украинская власть воспользовалась моментом сменой американских руководителей в августе. В частности, с должности ушел представитель ЦРУ в Киеве. Именно тогда главком Сырский направил войска в Курскую область.

Отмечается, что для операции Силы обороны использовали вооружение, которое США предоставили для предотвращения гуманитарной катастрофы в Харькове, а не для наступления на российскую территорию.

NYT пишет, что этот факт ошарашил американцев. Они были шокированы тем, что Украина нарушила договоренности. Один из высокопоставленных чиновников Пентагона назвал действия Киева "настоящим шантажом".

Несмотря на то, что украинские действия подорвали доверие США, последние не прекратили оказывать нашей стране помощь, в частности с HIMARS и разведкой. В Вашингтоне осознавали, что без американского оружия Силы обороны оказались бы в катастрофической ситуации.

К слову, по данным Reuters, ВСУ могли продвинуться вглубь Белгородской области на 3 – 4 километра.