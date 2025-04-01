Фиаско Трампа

Но вместе с этим можно заметить, что Трамп очень неохотно обращается к санкционной теме. Он убежден, что российский президент выполнит свою часть соглашения. Об этом заявил Виталий Портников, информирует 24 Канал.

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"Я хочу, чтобы он заключил соглашение. Чтобы мы остановили убийства российских солдат, украинских солдат и других людей", – именно в такой последовательности Дональд Трамп выразил свое желание относительно участия Путина в соглашении о прекращении российско-украинской войны. "Я не желаю вводить вторичные тарифы против его нефти. Но я думаю, что поступил бы так, если бы считал, что Путин не справляется со своей работой".

Из этих высказываний американского президента можно сделать вывод, что сейчас Трамп считает, что Путин со своей работой справляется. Хотя нет даже малейших признаков того, что Россия собирается подписывать соглашение хотя бы о 30-дневном прекращении огня, на котором настаивала американская сторона.

Трамп также предупредил, что и украинская сторона должна выполнить свою часть соглашения. Он снова выразил недовольство, что Владимир Зеленский пытается пересмотреть соглашение о редкоземельных металлах. О том факте, что украинская сторона получила от Белого дома совершенно другой вариант соглашения по сравнению с тем, который должны были подписать Трамп и Зеленский во время своей скандальной встречи в Овальном кабинете, Трамп так и не сказал.

Эти замечания президента США скорее свидетельствуют о фиаско его попыток достичь какого-либо реального прогресса на российско-американских переговорах.

В этот же день в Белом доме подчеркнули, что Трамп не воспринимает идею внешнего управления Украиной, с которой Путин выступил в Архангельске. Представительница Белого дома подчеркнула, что Украина является конституционной демократией, а ее власть выбирает украинский народ. Этот тезис не понравится российскому президенту, который надеется, что Украина превратится в российский протекторат и рассчитывает на содействие Трампа в достижении этой цели.

Если Трамп до сих пор продолжает говорить, что причиной войны России против Украины было желание Украины присоединиться к НАТО, это означает, что ни он, ни представители его окружения не понимают реальной причины войны – желание Путина присоединить Украину к своей территории. С этой точки зрения внешнее управление Украиной соответствует причине российско-украинской войны гораздо лучше, чем убежденность Трампа, что Путин обеспокоен вступлением Украины в НАТО.

Трамп ведет себя как обиженный ребенок

После того как Трамп анонсировал, что собирается провести на этой неделе новый разговор с Путиным, никаких признаков, что Кремль и Белый дом действительно готовятся к такому контакту нет. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что Путин согласится на контакт, если Белый дом его инициирует, однако пока разговор не готовится.

Очевидно, что в интересах Путина затягивать ситуацию с разговором с Трампом, как и сами переговоры между Москвой и Вашингтоном по завершению российско-украинской войны. Сейчас нет никаких признаков таких переговоров, а их участники из США и России фактически подтвердили полную безрезультативность встречи в Эр-Рияде.

Сейчас возникает вопрос даже не о том, введет ли Трамп санкции против России, ведь это вряд ли скажется на состоянии российской экономики быстро. Это долговременная работа по созданию проблем, которой занимался еще Джозеф Байден. Именно тогда мы убедились, что санкционные инструменты действуют достаточно эффективно, однако долговременно. Вопрос в том, что Трамп не говорит об усилении помощи Украине, что является значительно более действенным инструментом, чем все санкционные угрозы Путину.

Какие у Трампа есть реальные ресурсы, чтобы заставить Путина даже не закончить войну, а хотя бы проводить более эффективные переговоры, которые бы продемонстрировали заинтересованность стран в завершении российско-украинской войны? Мы комментируем пустые заявления Трампа, который то обижается на Путина, то не обижается, то обижается на Зеленского, то не обижается. Он ведет себя не как президент великой державы, а как обиженный ребенок.

Никаких реальных движений Вашингтона, которые могли бы продемонстрировать, что Трамп действительно думает об окончании войны между Россией и Украиной, а не о том, что сказать журналистам в Овальном кабинете, нет.

Реальные шаги – это не просто разговор с российскими чиновниками. Это действительно санкции, оружие и по крайней мере более осторожное отношение к американским союзникам, от которых также зависит, как будет развиваться ситуация на российско-украинском фронте.