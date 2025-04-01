Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, заметив, что даже угрозы Трампа ввести повторные пошлины не будут действовать. Маловероятно, что словами президента США дадут какой-то результат.

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Что скрывается за "давлением" Трампа на Кремль

Недавно Трамп пообщался с прессой на борту своего самолета. Президент США признал, что его разочаровали недавние слова российского диктатора о "нелегитимности" Владимир Зеленского.

Мы не знаем, насколько Путин его раздражает. Трамп также сделал реверанс со знаком "минус" в направлении Зеленского по соглашению о полезных ископаемых,

– отметил Ступак.

Интересно, что Трамп также сказал, что готов ввести повторные санкции против российской нефти, если он решит, что именно Москва сорвала соглашение о прекращении огня. Однако остается вопрос, как можно наложить повторные санкции на другие страны.

Это должны быть 25% пошлин на всю нефть. А почему именно 25%? Есть впечатление, что это его любимая цифра. Однако пока это не выглядит как реальное,

– сказал бывший сотрудник СБУ.

Президент США отметил, что у Путина есть "психологический дедлайн", чтобы согласиться на подписание соглашения о прекращении огня. Ступак добавил, такие заявления просто показывают эмоции и являются бурными, после таких слов ничего не происходит.