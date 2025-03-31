Трамп сказал журналистам, якобы Президент Украины Владимир Зеленский хочет от соглашения отказаться. Об этом пишет Reuters, как заметил 24 Канал.

К теме Нет шансов, что Украина подпишет соглашение об ископаемых в том виде, что хотят США, – WP

Трамп озвучил острый комментарий о соглашении об ископаемых США и Украины

На борту президентского самолета Дональд Трамп пообщался с представителями прессы в ночь на 31 марта по киевскому времени. И там американский глава государства заявил, что Владимир Зеленский якобы хочет отказаться от соглашения о добыче полезных ископаемых.

Соглашение, по словам Трампа, является критически важным. И если президент Украины действительно пойдет на такой шаг как отказ, то столкнется с "большими проблемами".

Он пытается отказаться от соглашения по редкоземельным элементам. И если он это сделает, у него будут проблемы, большие, большие проблемы,

– буквально сказал Трамп.

Также президент США высказался относительно членства Украины в НАТО. Трамп сказал, что Зеленский хочет видеть Украину в НАТО, "но она никогда не будет членом НАТО, и он это понимает".

Предпосылки текущей ситуации с соглашением об ископаемых