Трамп сказав журналістам, нібито Президент України Володимир Зеленський хоче від угоди відмовитися. Про це пише Reuters, як зауважив 24 Канал.

До теми Немає шансів, що Україна підпише угоду про копалини в тому вигляді, що хочуть США, – WP

Трамп озвучив гострий коментар щодо угоди про копалини США та України

На борту президентського літака Дональд Трамп поспілкувався з представниками преси проти ночі 31 березня за київським часом. І там американський глава держави заявив, що Володимир Зеленський нібито хоче відмовитися від угоди про видобуток корисних копалин.

Угода, за словами Трампа, є критично важливою. І якщо президент України справді піде на такий крок як відмова, то натрапить на "великі проблеми".

Він намагається відмовитися від угоди щодо рідкоземельних елементів. І якщо він це зробить, у нього будуть проблеми, великі, великі проблеми,

– буквально сказав Трамп.

Також президент США висловився щодо членства України в НАТО. Трамп сказав, що Зеленський хоче бачити Україну в НАТО, "але вона ніколи не буде членом НАТО, і він це розуміє".

Передумови поточної ситуації з угодою про копалини