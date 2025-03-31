Глобальная трансграничная угроза

Еще был удар по Чугуеву. Перед тем такая же демонстрация была по Днепру. Об этом заявил Алексей Копытько, информирует 24 Канал.

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Там, где Кремль не дотягивается ракетами и дронами, привлечены атаки невольных смертников.

Единственные логичные последствия в нормальной ситуации – на международном уровне признать Россию государством, которое не только поддерживает, но и осуществляет террористические акты. С усилением санкций.

Потому что задачи атак на Харьков, Днепр, Сумы и другие города – сеять страх для достижения политических целей, а не военных. А это и есть терроризм в чистом виде. Потакание терроризму, тем более государственному – это глобальная трансграничная угроза. Если так можно против Украины – так можно везде, просто еще не столкнулись.

Столкнутся.

Массовые военные преступления в зоне боевых действий и терроризм в тылу – вот формула, которую Россия на самом деле возит на переговоры.

Несмотря на заверения российского президента Владимира Путина, что все идет медленнее "чем кому-то хотелось бы", но в целом по плану – все идет как раз не по плану.

Путину создали условия, чтобы он красиво выпрыгнуть из войны и торжественно отпраздновал на Красной площади. А он не в состоянии ими воспользоваться. Похоже, агрессор заходит на еще один полугодовой военный цикл, чтобы убить десятки тысяч россиян, ухудшить внутреннюю ситуацию в России и обострить все проблемы.