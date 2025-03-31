Глобальна транскордонна загроза

Ще був удар по Чугуєву. Перед тим така ж демонстрація була щодо Дніпра. Про це заявив Олексій Копитько, інформує 24 Канал.

До теми Ліквідація України, або який "мир" пропонує Путін

Там, де Кремль не дотягується ракетами та дронами, залучені атаки мимовільних смертників.

Єдині логічні наслідки у нормальній ситуації – на міжнародному рівні визнати Росію державою, яка не лише підтримує, а й здійснює терористичні акти. З посиленням санкцій.

Бо завдання атак на Харків, Дніпро, Суми та інші міста – сіяти страх задля досягнення політичних цілей, а не військових. А це і є тероризм у чистому вигляді. Потурання тероризму, тим більше державному – це глобальна транскордонна загроза. Якщо так можна проти України – так можна скрізь, просто ще не зіткнулися.

Зіткнуться.

Масові воєнні злочини у зоні бойових дій та тероризм у тилу – ось формула, яку Росія насправді возить на переговори.

Попри запевнення російського президента Владіміра Путіна, що все йде повільніше "чим комусь хотілося б", але загалом за планом – все йде якраз не за планом.

Путіну створили умови, щоб він красиво вистрибнути з війни та урочисто відсвяткував на Червоній площі. А він не в змозі ними скористатися. Схоже, агресор заходить на ще один піврічний військовий цикл, щоб убити десятки тисяч росіян, погіршити внутрішню ситуацію у Росії і загострити всі проблеми.