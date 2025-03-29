Післ 20:00 на Харківщині оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних дронів. Після 20:46 у Харкові пролунала серія вибухів, передає 24 Канал.

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Окупанти б'ють по Харкову

Пізніше очільник ОВА Олег Синєгубов уточнив, що росіяни завдали низки ударів, попередньо БПЛА типу "Шахед", по Шевченківському району Харкова.

"На цю хвилину – двоє постраждалих. Служби виїхали на місця влучання", – розповів посадовець.

Ще один удар, за словами чиновника, відбувс по Холодногірському району. На щастя, без постраждалих.