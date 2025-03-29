Зеленський підкреслив, що Росія досі не погодилася на всеосяжне перемир'я і не демонструє в цьому ніякої зацікавленості. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Володимира Зеленського у телеграм.

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Зеленський закликав партнерів посилити тиск на Росію

Зеленський зазначив, що Росія продовжує атакувати Україну, зокрема ударними дронами, майже щодня. За його словами, партнери повинні розуміти, що це російські удари. Вони завдаються не лише по українцях, а й по усім міжнародним миротворчим зусиллям.

Президент України закликав партнерів посилити тиск на Росії, звернути увагу на те, що країна-агресор не демонструє бажання до миру.

Пропозиція Сполучених Штатів про повне перемир'я вже доволі давно на столі без відповіді Росії.

Вже могло би бути припинення вогню, якби на Росію був справжній тиск,

– підкреслив Зеленський.

Він подякував західним лідерам, які це розуміють.