США, які є посередником у переговорах України та Росії, уже знають про цю атаку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг Володимира Зеленського.

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США не коментували порушення Росією домовленостей

Президент Зеленський наголосив, що наразі коментарів щодо атаки на українську газову інфраструктуру від США немає.

Ми чітко говоримо, де Росія порушила свої зобов'язання, куди влучила. Я просив Умєрова передати американській стороні всі докази зриву цих зобов'язань, які на себе брали США,

– сказав Володимир Зеленський.

Наразі постає питання, хто проводитиме моніторинг дотримання умов енергетичного перемир'я.

До того ж, Зеленський зауважив, що Росія завжди порушувала будь-які домовленості.

"Після домовленостей на другій зустрічі в Джидді я чітко сказав Умєрову: "Хто здійснює моніторинг?" Американська сторона з цього приводу планує провести консультації всередині, з Саудівською Аравією, з Туреччиною і Європою. З урахуванням нашого досвіду, Росія завжди порушувала домовленості", – сказав глава держави.

Нагадаємо, що Росія поцілила у об'єкти Укргазвидобування на Полтавщині. Постраждали складські приміщення, де зберігалися запасні частини та засоби для відновлення та ремонту газових об'єктів.

Окрім того, внаслідок атаки без світла залишилися декілька мікрорайонів через пошкодження ліній.