Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на в.о. начальника Полтавської ОВА Володимира Когута в ефірі телемарафону.

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Що відомо про атаку на Полтавщину

Когут зазначив, що на Полтавщині під ударом Росії були об'єкти "Укргазвидобування".

Це складські приміщення компанії "Укргазвидобування", де знаходилися запасні частини, ремонтні засоби для відновлення і ремонту свердловин або об'єктів переробки нафти і газу,

– заявив в.о. глави ОВА.

На питання про те, чи був прицільний удар по енергетиці, він відповів: "Я б так не сказав".

Також внаслідок атаки було знеструмлено декілька мікрорайонів через пошкодження ліній. Станом на 9 ранку електропостачання вже відновили.

Як зазначили в ОВА, відомо про 13 ударів по області, частина з них – було влучання, частина – збиті.

Зауважимо, що під час зустрічі у Саудівській Аравії сторони погодили енергетичне перемир'я. Йдеться про заборону на удари по енергооб'єктах, нафтобазах, газопроводах, дамках гідроелектростанцій тощо.