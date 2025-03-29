Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bild.

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Як росіяни змінили тактику атак

Щоночі Росія запускає від 20 до 150 ударних безпілотників по українських містах, зокрема по Києву.

Незважаючи на те, що більшість безпілотників досі збивалася українськими підрозділами ППО, в останній тиждень все більше і більше дронів-камікадзе проникають углиб території України, завдаючи їй величезних збитків та викликаючи пожежі в містах,

– йдеться в матеріалі.

Тепер, замість того, щоб летіти до цілей один за одним з інтервалом у кілька хвилин, безпілотники збираються за кілька кілометрів від місць атаки на висоті кількох тисяч метрів, а потім усі разом б'ють по відповідному об'єкту.

Як наслідок, значна кількість дронів, начинених вибухівкою, летить на місто одночасно, і лише деякі з них вдається збити силам протиповітряної оборони.

За даними Bild, українські військові наразі розробляють заходи протидії цій новій російській тактиці нападу.

Нагадаємо, ввечері 28 березня росіяни завдали ударів по Дніпру за допомогою БпЛА. Внаслідок атаки в місті спалахнув готельно-ресторанний комплекс і багатоповерхівка.