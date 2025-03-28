Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо не нехтувати правилами безпеки й до відбою тривоги перебувати в укритті.
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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
20:16, 28 березня
- Декілька груп російських БпЛА на межі Харківщини та Сумщини в напрямку Полтавщини.
- Група ворожих безпілотників у центральній частині Сумщини на Чернігівщину.
20:06, 28 березня
На Харківщині загроза застосування ударних БпЛА.
19:59, 28 березня
На Сумщині загроза застосування ворогом ударних безпілотників.