Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо не нехтувати правилами безпеки й до відбою тривоги перебувати в укритті.

Дивіться також Росія атакувала газові об'єкти в Україні: Зеленський сказав, чи відреагували на це США

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

20:16, 28 березня Декілька груп російських БпЛА на межі Харківщини та Сумщини в напрямку Полтавщини.

Група ворожих безпілотників у центральній частині Сумщини на Чернігівщину.

20:06, 28 березня На Харківщині загроза застосування ударних БпЛА.