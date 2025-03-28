Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем не пренебрегать правилами безопасности и до отбоя тревоги находиться в укрытии.

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Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграме.

20:16, 28 марта Несколько групп российских БПЛА на границе Харьковщины и Сумщины в направлении Полтавщины.

Группа вражеских беспилотников в центральной части Сумщины на Черниговщину.

20:06, 28 марта На Харьковщине угроза применения ударных БПЛА.