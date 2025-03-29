Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bild.

Читайте также Взрывы в нескольких регионах, удар по гражданской инфраструктуре: последствия ночной атаки "Шахедами"

Как россияне изменили тактику атак

Каждую ночь Россия запускает от 20 до 150 ударных беспилотников по украинским городам, в частности по Киеву.

Несмотря на то, что большинство беспилотников до сих пор сбивалась украинскими подразделениями ПВО, в последнюю неделю все больше и больше дронов-камикадзе проникают вглубь территории Украины, нанося ей огромный ущерб и вызывая пожары в городах,

– говорится в материале.

Теперь, вместо того, чтобы лететь к целям один за другим с интервалом в несколько минут, беспилотники собираются за несколько километров от мест атаки на высоте нескольких тысяч метров, а потом все вместе бьют по соответствующему объекту.

Как следствие, значительное количество дронов, начиненных взрывчаткой, летит на город одновременно, и лишь некоторые из них удается сбить силам противовоздушной обороны.

По данным Bild, украинские военные сейчас разрабатывают меры противодействия этой новой российской тактике нападения.

Напомним, вечером 28 марта россияне нанесли удары по Днепру с помощью БпЛА. В результате атаки в городе вспыхнул гостинично-ресторанный комплекс и многоэтажка.