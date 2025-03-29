Ворог атакував 172-ма ударними БпЛА. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Скільки ворожих дронів знищено

У ніч проти 29 березня ворожі сили атакували 172 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків:

Міллерово,

Курськ,

Приморсько-Ахтарськ, що в Росії,

Чауда – Крим.

Повітряний напад ворога відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 08:30 підтверджено збиття 94 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на Півночі, Сході та в Центрі країни,

– ідеться в повідомленні.

Вказується, що 69 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені.

Внаслідок російської атаки постраждали Дніпропетровщина, Харківщина та Сумщина.