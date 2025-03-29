В ОВА уточнили інформацію щодо пошкоджень та постраждалих. Про це пише 24 Канал з посиланням на допис Сергія Лисака, очільника Дніпропетровської ОВА.

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Росія атакувала "Шахедами" Дніпро

Відомо, що пожежі, приборкали. Зокрема, загасили вогонь й на території ресторанного комплексу.

За інформацією на ранок загалом постраждала 21 людина. Наймолодшим серед них – 19 років. Найстаршому – 74,

– розповіли в ОВА.

Вказується, що в лікарнях залишаються 13 потерпілих внаслідок російської атаки. Медики надають усю необхідну допомогу.

Наслідки атаки на Дніпро / Фото Сергія Лисака

За уточненими даними вогонь знищив 4 приватні будинки, ще щонайменше 10 пошкоджені.

Також понівечені й декілька багатоповерхівок, навчальний заклад, адмінбудівля, складські приміщення, гаражі.

Крім цього, потрощені десятки автівок, є знищені мотоцикли.

Сергій Лисак додав, що оборонцям неба вдалося збити на Дніпропетровщині 16 російських БпЛА.