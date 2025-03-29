Про це розповідає 24 Канал з посиланням на заступника начальника Дніпропетровської ОВА Юрія Яндульського.

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Цивільна інфраструктура Дніпра під прицілом

За його словами, внаслідок удару постраждали житлові будинки, багатоповерхівка та ресторанний комплекс. Масштаб руйнувань значний: у деяких будинках вибиті вікна, пошкоджені фасади та зруйновані покрівлі.

Окрім цього, виникли пожежі в приватному секторі, охопивши майже десяток будівель. Вогонь також знищив гаражі та станцію техобслуговування.

Цілями атаки стали виключно цивільні об'єкти: ресторанний комплекс, житлові будинки та багатоповерхівка,

– наголосив Яндульський.

Це ще раз доводить, що Росія цілеспрямовано веде війну проти мирного населення, нехтуючи всіма нормами міжнародного права.

До слова, уночі 28 березня Росія атакувала Дніпро понад 20 дронами-камікадзе, внаслідок чого загинули четверо людей, поранено щонайменше 19.