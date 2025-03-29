Про це розповідає 24 Канал з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака. Уночі 28 березня російські війська здійснили масовану атаку на Дніпро, скерувавши на місто понад два десятки ударних дронів-камікадзе.

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Ворог ударив по Дніпру дронами

Більшість із них українським силам ППО вдалося збити, проте були й влучання.

Ворожі дрони атакували Дніпро: дивитися відео

За інформацією від Сергія Лисака, унаслідок удару загинули четверо людей. Поранених уже щонайменше 19, з них троє – у важкому стані. Четверо постраждалих лікуватимуться вдома, інші перебувають у лікарні.

Дронова атака на Дніпро / Фото Суспільне, Сергій Лисак

Одним із місць удару став готельно-ресторанний комплекс Bartolomeo. Внаслідок атаки там згорів корабель, що знаходився на території закладу.

Через вечірню атаку БпЛА у Дніпрі пошкоджено кілька багатоповерхівок, частково зруйнована покрівля однієї з них, вибиті вікна та пошкоджений фасад. Внаслідок удару виникли пожежі у майже десятку приватних будинків, загорілися гаражі та станція техобслуговування.

Цілями атаки стали виключно цивільні об'єкти: житлові будинки, багатоповерхівка та ресторанний комплекс. Пожежу у готельно-ресторанному комплексі рятувальникам вдалося локалізувати. На місці тривають пошуково-рятувальні роботи, повідомляють кореспонденти Суспільного.

За словами першого заступника начальника Дніпропетровської ОВА Юрія Яндульського, пошуково-рятувальна операція триває.

Російські БпЛА вдарили по Дніпру / Фото: Нацполіція

За інформацією Нацполіції, на місцях ударів працюють усі екстрені служби, а правоохоронці закликають мешканців бути обережними, адже на вулицях можуть залишатися небезпечні уламки.