Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на председателя Днепропетровской ОГА Сергея Лысака. Ночью 28 марта российские войска совершили массированную атаку на Днепр, направив на город более двух десятков ударных дронов-камикадзе.

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Враг ударил по Днепру дронами

Большинство из них украинским силам ПВО удалось сбить, однако были и попадания.

Вражеские дроны атаковали Днепр: смотреть видео

По информации от Сергея Лысака, в результате удара погибли четыре человека. Раненых уже по меньшей мере 19, из них трое – в тяжелом состоянии. Четверо пострадавших будут лечиться дома, другие находятся в больнице.

Дроновая атака на Днепр / Фото Суспільне, Сергей Лысак

Одним из мест удара стал гостинично-ресторанный комплекс Bartolomeo. В результате атаки там сгорел корабль, находившийся на территории заведения.

Из-за вечерней атаки БпЛА в Днепре повреждено несколько многоэтажек, частично разрушена кровля одной из них, выбиты окна и поврежден фасад. В результате удара возникли пожары в почти десятке частных домов, загорелись гаражи и станция техобслуживания.

Целями атаки стали исключительно гражданские объекты: жилые дома, многоэтажка и ресторанный комплекс. Пожар в гостинично-ресторанном комплексе спасателям удалось локализовать. На месте продолжаются поисково-спасательные работы, сообщают корреспонденты Общественного.

По словам первого заместителя начальника Днепропетровской ОГА Юрия Яндульского, поисково-спасательная операция продолжается.

Российские БпЛА ударили по Днепру / Фото: Нацполиция

По информации Нацполиции, на местах ударов работают все экстренные службы, а правоохранители призывают жителей быть осторожными, так как на улицах могут оставаться опасные обломки.