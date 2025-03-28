Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Бориса Филатова.

К теме Атака на Днепр: загорелся ресторанный комплекс, пострадали люди

Филатов об атаке на Днепр 28 марта

Мэр Днепра обратился к местным жителям. Призвал убрать пальцы с клавиатур, отойти от окон.

Заканчивайте лить слезы по известному днепровскому ресторану. Ну что вы за люди? Ну откровенно... Это – война. Жестокая и безжалостная. Ни один ваш "постик" в соцсетях не поможет,

– подчеркнул Борис Филатов.

Городской голова призвал находиться в безопасных местах и ждать официальной информации от военной администрации.

Российскую атаку на Днепр прокомментировал председатель областного совета.

Отбросы,

– подчеркнул Николай Лукашук.

Обратите внимание! В 22:34 председатель Днепропетровской ОГА сообщил о первых пострадавших в результате российской атаки. В больницу доставили 4 раненых. Информация будет обновляться.



Масштабный пожар произошел в ресторанном комплексе, отметил Сергей Лысак. Также занялись также многоэтажка и частные дома.

В сети пишут о возможном попадании в один из самых известных гостинично-ресторанных комплексов Bartolomeo.