В результате этого люди получили ранения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака.

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Что известно о пострадавших в Днепре

Сергей Лысак обнародовал первые данные о пострадавших в Днепре.

В больницу доставили четырех раненых. Информация будет обновляться. Масштабный пожар произошел в ресторанном комплексе,

– говорится в сообщении.

Также, по его словам, возгорание произошло в многоэтажке и частных домах. Согласно обнародованной информации, на местах работают спасатели, пытаясь ликвидировать последствия российской атаки на город.

Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Заметим, что после взрывов, прогремевших в Днепре, городской голова обратился к жителям, призвав их отойти от окон, а также находиться в безопасных местах и ​​ждать официальную информацию от военной администрации.