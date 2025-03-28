Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

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Что известно о последствиях обстрелов Днепра

Сергей Лысак рассказал, что в Днепре раздаются взрывы. Из-за атаки БПЛА возникло несколько пожаров.

Предварительно, есть повреждения в жилом секторе. Вся информация уточняется,

– сказал чиновник.

Он также призвал жителей города оставаться в безопасных местах, а также беречь себя и близких.

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К слову, в Днепре до этого слышали мощные взрывы. Воздушные силы предупреждали об опасности вражеских ударных дронов-камикадзе типа "Шахед".