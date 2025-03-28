Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

До теми Терор Дніпра "Шахедами": у місті значні руйнування, пошкоджено понад 60 автівок, є постраждалі

Що відомо про наслідки обстрілів Дніпра

Сергій Лисак розповів, що у Дніпрі лунають вибухи. Через атаку БпЛА виникло кілька пожеж.

Попередньо, є пошкодження в житловому секторі. Вся інформація уточнюється,

– сказав посадовець.

Він також закликав жителів міста залишатися в безпечних місцях, а також берегти себе і близьких.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

До слова, у Дніпрі до цього чули потужні вибухи. Повітряні сили попереджали про небезпеку ворожих ударних дронів-камікадзе типу "Шахед".