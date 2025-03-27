Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

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Наслідки обстрілів Дніпра

Лисак повідомив, що станом на ранок всі пожежі, які виникли у Дніпрі через атаку БпЛА, рятувальники загасили. Так, у місті понівечені підприємства, освітній і культурний заклади, більше десятка багатоповерхівок. Понад 60 легковиків побиті, ще кілька – знищені. Зачепило й 2 вантажівки.

Наслідки атаки у Дніпрі – більше у галереї

У Дніпрі унаслідок атаки також є постраждалі. Так, за допомогою звернулося троє осіб – 48-річний чоловік і дві жінки 75 та 78 років. Усім допомогу надали на місці.

