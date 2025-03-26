Зокрема, вибухи пролунали у Дніпрі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Суспільне Дніпро".

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Що відомо про вибухи в Дніпрі

О 22:12 у Повітряних Силах попереджали про рух ударних дронів на межі Херсонщини та Дніпропетровщини. Про вибухи повідомили вже о 22:14.

Додамо, що цього вечора ворог також масовано атакував Харків. Там було чутно щонайменше 15 вибухів. У Київському районі міста зафіксували приліт. Наразі відомо про щонайменше 8 постраждалих.

Окрім цього, пошкоджені житлові будинки, автомобілі та господарчі споруди. Усі відповідні служби вже працюють над усуненням наслідків обстрілу.