Росія ввечері 26 березня вдарила по Харкову. Про це пише 24 Канал із посиланням на міського голову міста Ігоря Терехова.

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У місті було гучно

У Харкові ввечері пролунав вибух. Перед цим Повітряні сили сповістили про ударні безпілотники курсом на місто.

Згодом Ігор Терехов написав про вибухи. Також він уточнив, що у місті зафіксували приліт.

Приліт попередньо у Київському районі. У небі над містом ще є ворожі БпЛА. Будьте обережні,

– написав він.

У місті пролунав другий вибух. За словами Терехова, він був ближче до центральної частини міста. Над містом ще кружляють ударні ворожі дрони.

О 20:49 прогримів третій вибух.

Пам'ятайте, під час повітряної тривоги потрібно перебувати в укриттях або хоча б скористатись правилом двох стін. Звичайна обережність може зберегти життя, тому не варто нехтувати власною безпекою.