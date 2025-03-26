Россия вечером 26 марта ударила по Харькову. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на городского голову города Игоря Терехова.

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В городе было громко

В Харькове вечером прогремел взрыв. Перед этим Воздушные силы сообщили об ударных беспилотниках курсом на город.

Впоследствии Игорь Терехов написал о взрывах. Также он уточнил, что в городе зафиксировали прилет.

Прилет предварительно в Киевском районе. В небе над городом еще есть вражеские БпЛА. Будьте осторожны,

– написал он.

В городе прогремел второй взрыв. По словам Терехова, он был ближе к центральной части города. Над городом еще кружат ударные вражеские дроны.

Помните, во время воздушной тревоги нужно находиться в укрытиях или хотя бы воспользоваться правилом двух стен. Обычная осторожность может сохранить жизнь, поэтому не стоит пренебрегать собственной безопасностью.