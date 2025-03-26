Сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Эмманюэля Макрона во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Зеленским.
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Что известно о новом пакете помощи для Украины
Франция выделит дополнительные 2 миллиарда евро на пакет военной помощи для Украины. Макрон отметил, что эти деньги пойдут на первоочередные нужды ВСУ.
Что войдет в новый пакет помощи:
- противотанковые ракеты MILAN;
- средства ПВО;
- ракеты MICA;
- ракеты для авиации (оснащение самолетов Mirage);
- ракеты наземной защиты Mistral;
- бронемашины AMX-10RC;
- боеприпасы, включая дистанционно управляемые.
Кроме того, пакет предусматривает финансирование производства техники в Украине в сотрудничестве с европейскими оборонными предприятиями.
В свою очередь Зеленский поблагодарил французского лидера и отметил, что самолеты Mirage 2000 очень хорошо показали себя в Украине.
"Они стали частью нашего воздушного щита, помогают нам защищаться прежде всего от "шахедов" и других ударных беспилотников. Мы проговорили, что будем увеличивать количество "Миражей", – отметил президент Украины.