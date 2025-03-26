Сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Эмманюэля Макрона во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Зеленским.

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Что известно о новом пакете помощи для Украины

Франция выделит дополнительные 2 миллиарда евро на пакет военной помощи для Украины. Макрон отметил, что эти деньги пойдут на первоочередные нужды ВСУ.

Что войдет в новый пакет помощи:

противотанковые ракеты MILAN;

средства ПВО;

ракеты MICA;

ракеты для авиации (оснащение самолетов Mirage);

ракеты наземной защиты Mistral;

бронемашины AMX-10RC;

боеприпасы, включая дистанционно управляемые.

Кроме того, пакет предусматривает финансирование производства техники в Украине в сотрудничестве с европейскими оборонными предприятиями.

В свою очередь Зеленский поблагодарил французского лидера и отметил, что самолеты Mirage 2000 очень хорошо показали себя в Украине.

"Они стали частью нашего воздушного щита, помогают нам защищаться прежде всего от "шахедов" и других ударных беспилотников. Мы проговорили, что будем увеличивать количество "Миражей", – отметил президент Украины.