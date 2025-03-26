Повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Емманюеля Макрона під час спільної пресконференції за підсумками переговорів з Володимиром Зеленським.
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Що відомо про новий пакет допомоги для України
Франція виділить додаткові 2 мільярди євро на пакет військової допомоги для України. Макрон зазначив, що ці гроші підуть на першочергові потреби ЗСУ.
Що увійде до нового пакета допомоги:
- протитанкові ракети MILAN;
- засоби ППО;
- ракети MICA;
- ракети для авіації (оснащення літаків Mirage);
- ракети наземного захисту Mistral;
- бронемашини AMX-10RC;
- боєприпаси, включно з дистанційно керованими.
Крім того, пакет передбачає фінансування виробництва техніки в Україні у співпраці з європейськими оборонними підприємствами.
Своєю чергою Зеленський подякував французькому лідеру та зазначив, що літаки Mirage 2000 дуже добре показали себе в Україні.
"Вони стали частиною нашого повітряного щита, допомагають нам захищатися передусім від "шахедів" та інших ударних безпілотників. Ми проговорили, що будемо збільшувати кількість "Міражів", – зазначив президент України.