Повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Емманюеля Макрона під час спільної пресконференції за підсумками переговорів з Володимиром Зеленським.

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Що відомо про новий пакет допомоги для України

Франція виділить додаткові 2 мільярди євро на пакет військової допомоги для України. Макрон зазначив, що ці гроші підуть на першочергові потреби ЗСУ.

Що увійде до нового пакета допомоги:

протитанкові ракети MILAN;

засоби ППО;

ракети MICA;

ракети для авіації (оснащення літаків Mirage);

ракети наземного захисту Mistral;

бронемашини AMX-10RC;

боєприпаси, включно з дистанційно керованими.

Крім того, пакет передбачає фінансування виробництва техніки в Україні у співпраці з європейськими оборонними підприємствами.

Своєю чергою Зеленський подякував французькому лідеру та зазначив, що літаки Mirage 2000 дуже добре показали себе в Україні.

"Вони стали частиною нашого повітряного щита, допомагають нам захищатися передусім від "шахедів" та інших ударних безпілотників. Ми проговорили, що будемо збільшувати кількість "Міражів", – зазначив президент України.