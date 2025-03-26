Еммануель Макрон пояснив, що Росія насправді не хоче мирру. Про це пише 24 Канал із посиланням на трансляцію Суспільного.

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Чи хоче Росія миру насправді

Макрон згадав, що останні кілька тижнів відбувалась робота над ухваленням рішення про перемир'я. Зокрема, домовленостей про режим припинення вогню у Чорному морі та заборону на взаємні удари по енергетичній інфраструктурі. Однак він зазначив, що Росія не показує, що хоче миру.

Росія обстрілює мирні території, зокрема, цивільні об'єкти,

– наголосив він.

Президент Франції засудив такі дії Росії та підкреслив, що це має припинитись.

Україна та Росія за посередництва США дійсно домовились про тимчасове перемир'я. Однак Росія постійно атакує мирні міста. Зокрема, днями вона поцілила у житловий район міста Суми. Ввечері 26 березня Росія скерувала кілька ударних дронів по Харкову. У місті зафіксовано приліт.