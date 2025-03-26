Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю президента України для Time.

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Що стало причиною рішення США

Володимир Зеленський припустив, що Росія змогла вплинути на деяких членів команди Білого дому. За його словами, Кремль намагався переконати американців, що українці нібито не хочуть закінчувати війну, і "треба щось робити, щоб їх змусити".

Звичайно, це була дезінформація. Це неправда. Росіяни не хочуть, і ми бачимо це зараз, як і завжди бачили. Але ця ситуація виникла, швидше за все, через відсутність діалогу (між США та Україною, – 24 Канал),

– пояснив глава держави.

Ще однією причиною призупинення військової допомоги, за словами Зеленського, стало бажання США показати росіянам, що вони "перебувають посередині", а не з Україною. Президент підкреслив, що загалом американська команда не приховувала того факту, що хоче бути посередником, а не займати чиюсь сторону.

Ми сказали їм: добре, якщо ви не на нашому боці, то принаймні залишайтеся посередині. Отже, якщо росіяни не приймуть запропоноване вами повне припинення вогню, ми хочемо побачити додаткові санкції, – сказав Володимир Зеленський.

Президент України наголосив, що тепер справді очікує, що США зроблять ці кроки.

До слова, в інтерв'ю Володимир Зеленський також заявив, що просування російських військових у Курській області не є наслідком призупинення американської допомоги України. За його словами, ці дві речі не пов'язані між собою.