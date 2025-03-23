Про це повідомив політолог Володимир Фесенко в ефірі 24 Каналу. Він додав, що Дональд Трамп хоче, щоб Україна визнала себе боржником і повернула безоплатну військову допомогу, отриману в перші три роки війни.

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Причому він називає суму, завищену втричі – 350 мільярдів доларів. Альтернативний варіант для України – передача значної частини стратегічних ресурсів.

Хто може стати головним партнером України

"Зброю можуть постачати, але в борг за Ленд-лізом. Цю ідею республіканці озвучували ще минулого року. Інший варіант – Трамп каже, що нехай європейці купують американську зброю для України. В принципі, такий варіант нас може влаштувати", – сказав Володимир Фесенко.

Політолог сказав, що минулого року США виділили 60 мільярдів доларів, частина яких залишилася в Америці на відшкодування тієї зброї, яка постачалася в Україну. Безпосередня фінансова допомога Україні склала лише 7 мільярдів доларів. Вже тоді скоротили до мінімуму фінансову та бюджетну підтримку в деяких галузях.

Наприклад, припинили підтримку виплат пенсій українським громадянам. Очевидно, Трамп та республіканці у Конгресі не подали жодного законопроєкту. Ніхто навіть про це не говорить. Тому чіткий однозначний прогноз: при Трампі безоплатної підтримки України не буде. А от європейці крок за кроком рухаються цим шляхом,

– сказав Фесенко.

Політолог додав, що європейці, зокрема Європейський Союз, стають основними партнерами України у постачанні зброї та фінансовій підтримці. Однак і тут є проблеми. Глава дипломатії ЄС Кая Каллас намагалася забезпечити 40 мільярдів євро допомоги Україні, але наштовхнулася на опір. Навіть Франція, попри активну підтримку, заявила про власні фінансові труднощі. Поки що вдалося погодити 5 мільярдів євро, і в перспективі можливе збільшення до 20 мільярдів євро.

Він додав, що Україні потрібно хоча б 30 мільярдів євро від ЄС. Європейці допомагатимуть Україні, але у них є свої внутрішні проблеми, і кожне рішення потрібно узгоджувати. Політолог вважає, що стратегічними партнерами України є не тільки ЄС, але й європейські країни НАТО, такі як Велика Британія та Норвегія.

"З ними будемо співпрацювати в першу чергу. Канада теж готова працювати в цій коаліції на підтримку України. США, на жаль, більше не є нашим партнером. Максимум, у чому ми можемо взаємодіяти з ними, – це переговори. І тут потрібно робити все, щоб використовувати розбіжності між США і Росією. Такі розбіжності є, їх багато. Потрібно, щоб США не грали на боці росіян", – сказав Фесенко.

Хто в Білому домі лояльний до Путіна

Він додав, що в адміністрації Трампа є такі люди, як спецпредставник США на Близькому Сході Стів Віткофф, які готові йти на поступки Росії за рахунок України. Але не всі в адміністрації так думають. Державний секретар США Марко Рубіо і радник президента США з національної безпеки Майкл Волц абсолютно лояльні до Трампа, але розуміють, що односторонні поступки Росії – це програш США.

"Ми бачимо це навіть за риторикою Трампа. Він не йде на всі поступки, які хоче Путін. Трамп це розуміє – не можна віддавати Путіну все. І цим треба скористатися. Тому переговори, збереження постачання зброї, а також, що для нас важливо на перспективу, – доступ до супутникових даних і розвідувальної інформації. Це все, що ми можемо зараз отримати від США", – сказав політолог.

Фесенко додав, що розривати дипломатичні стосунки із США Україна не може. Вона має зберігати хоча б залишки партнерської допомоги з боку США і підтримувати гнучкі, конструктивні відносини.