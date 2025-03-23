Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Олег Постернак, зауваживши, що можна припустити варіант, згідно з яким припинення вогню таки запрацює. Але воно не буде запобіжником того, аби Росія знову не напала на Україну.

Дивіться також "30-денне перемир'я": що відомо про домовленості США з Україною та Росією

Чи реально домовитися до 20 квітня

Як наголосив Постернак, Росія не дотримується ніяких домовленостей. Україні завжди потрібно про це пам'ятати. Саме з таким підходом можна підготуватися до потенційних нових загроз.

Найкраще, що може зробити Україна – постійно враховувати фактор підступності та нахабності Росії і готуватися. Це потрібно буде робити навіть тоді, якщо війна на якийсь час затихне,

– сказав Постернак.

Інформацію про наміри Трампа організувати перемир'я до 20 квітня не варто вважати безпідставними. Існують думки, що діють неформальні канали спілкування між адміністрацією Трампа та Кремлем. Багато речей можуть погоджувати саме через таке спілкування.

Вже лунала низка заяв, згідно з якими можна припустити, що Трамп дійсно хоче досягти все до Великодня. Але це лише припущення.

Ось Трамп каже, що 2 квітня буде важливою датою. Віткофф говорив, що через два тижні наблизимося до припинення вогню. Найімовірніше, існує якийсь погоджений "коридор", який дозволяє Трампу відлунювати впевненість та робити гучні заяви. І це наводить на роздуми, що між Вашингтоном і Москвою є більш тісні відносини, ніж можемо собі уявити,

– вважає Постернак.

Додамо, за даними видання Bloomberg, Трамп хоче укласти перемир'я між Україною та Росією до Великодня, який відзначатимуть 20 квітня. Попри це, джерела визнають, що терміни можуть зрушитися через великі розбіжності.