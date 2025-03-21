Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на брифінг Дональда Трампа та міністра оборони Піта Гегсета у Білому Домі 21 березня.

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Трамп сказав, коли буде припинення вогню

Президент США сказав, що є багато перешкод для припинення вогню в Україні. Зокрема, "занадто багато зброї, спрямованої одна на одну", а також "деякі солдати в оточенні інших солдатів".

Я вірю, що незабаром буде повне припинення вогню. Тоді ми матимемо контракт і домовленості, про які ведуться переговори, контракт щодо поділу земель тощо, і так далі, про це ведуться переговори прямо зараз, поки ми говоримо,

– заявив Трамп у Білому домі.

Він додав, що очікує припинення вогню у російсько-українській війні на "багатьох ділянках".