Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Трампа на брифінгу з журналістами.

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Трамп заявив про прогрес у формуванні мирної угоди

Президент США Дональд Трамп заявив про прогрес у формуванні мирної угоди щодо війни Росії проти України. Він припускає, що Вашингтон близький до домовленості про припинення конфлікту між Києвом і Москвою.

Я думаю, що у нас є контури угоди з Росією та Україною,

– заявив Трамп.

"Я роблю це з двох причин: тисячі людей гинуть щотижня, і Сполучені Штати заплатили через Байдена 350 мільярдів доларів на війну, яка ніколи не мала бути", – додав президент США.

Трамп зазначив, що мав хороші розмови і у хороших відносинах як із Путіним, так і зі Зеленським.