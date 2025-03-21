Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Трампа на брифинге с журналистами.

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Трамп заявил о прогрессе в формировании мирного соглашения

Президент США Дональд Трамп заявил о прогрессе в формировании мирного соглашения по войне России против Украины. Он предполагает, что Вашингтон близок к договоренности о прекращении конфликта между Киевом и Москвой.

Я думаю, что у нас есть контуры соглашения с Россией и Украиной,

– заявил Трамп.

"Я делаю это по двум причинам: тысячи людей гибнут каждую неделю, и Соединенные Штаты заплатили через Байдена 350 миллиардов долларов на войну, которая никогда не должна была быть", – добавил президент США.

Трамп отметил, что имел хорошие разговоры и в хороших отношениях как с Путиным, так и с Зеленским.