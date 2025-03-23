Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Цікаво Російські пропагандисти відкрито висміяли Трампа, який домовився з Путіним про "перемир'я"

Чи можливе перемир'я до 20 квітня у війні в Україні

Журналісти пишуть, що США все ще сподіваються, що широкомасштабне припинення вогню у війні Росії проти України може бути досягнуто протягом декількох тижнів, навіть якщо обидві сторони продовжать атакувати одне одного. Одним із можливих термінів у перемир'ї Білий дім поставив 20 квітня, коли більшість християнського світу відзначатиме Великдень.

Водночас співрозмовники, знайомі з цим плануванням, визнають, що терміни перемир'я можуть зрушитися з огляду на великі розриви між позиціями двох сторін. Зокрема, саме Кремль не поспішає досягати угоди напередодні переговорів із США, запланованих на найближчі дні.