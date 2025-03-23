Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова президента США в інтерв'ю вебсайту Outkick.

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Що сказав Трамп про врегулювання миру в Україні

Дональд Трамп наголосив, що його "хороші" взаємини з президентом Росії Владіміром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським є ключовими для переговорів щодо припинення бойових дій.

Було б чудово мати можливість це зупинити. Скажу так, ніхто інший не зміг би (зупинити війну в Україні – 24 Канал). Ніхто. Нуль,

– сказав Трамп.

Трамп також зазначив, що "дуже добре" знає Путіна.

"Путін нікуди не вторгся, коли я був президентом. Він забрав Грузію, коли президентом був Буш, Крим, коли президентом був Обама, і він намагається забрати все... Я не думаю, що у світі є хтось, хто міг би зупинити його, крім мене, і я думаю, я сподіваюся, що я зможу його зупинити", – сказав американський лідер.

До слова, під час телефонної розмови 18 березня Владімір Путін повідомив Дональду Трампу, що він готовий обмежити атаки на енергетичну інфраструктуру України як перший крок до перемир'я. Однак він не погодився на повне припинення вогню, на чому наполягають США.

Наступного дня Зеленський під час розмови з Трампом погодився на взаємне припинення ударів по енергетичних об'єктах. Водночас глава держави підкреслив, що наша країна реагуватиме дзеркально на удари країни-агресорки по енергетиці.